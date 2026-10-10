Собянин: с 20:30 по 08:30 мск на Московский регион летело 403 БПЛА

В период с 20:30 9 октября по 08:30 мск 10 октября на Московский регион летело 403 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым