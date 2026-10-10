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Собянин: с 20:30 по 08:30 мск на Московский регион летело 403 БПЛА

Собянин: с 20:30 по 08:30 мск на Московский регион летело 403 БПЛА

В период с 20:30 9 октября по 08:30 мск 10 октября на Московский регион летело 403 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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