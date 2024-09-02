На юге Китая начались китайско-сингапурские совместные морские учения

Гуанчжоу, 1 сентября /Синьхуа/ -- Церемония открытия совместных морских учений "Китайско-сингапурское сотрудничество-2024" состоялась в воскресенье в одном из военных портов города Чжаньцзян провинции Гуандун /Южный Китай/.
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