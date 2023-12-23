В Надымском районе может появиться Burger King

В Надымском районе может появиться ресторан быстрого питания Burger King. Об этом сообщил портал «Север-Пресс», ссылаясь на материалы, предоставленные главой района Дмитрием Жаромских во время прямого эфира в соцсетях.
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