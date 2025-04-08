В Эстонии хотят разрешить военным топить подозрительные торговые суда

Эстонский парламент (Рийгикогу) планирует рассмотреть законопроект, который позволит Силам обороны и ВМС страны применять военную силу против торговых судов, подозреваемых в намерении повредить инфраструктурные объекты.
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