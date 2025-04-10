Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области

В Курской области уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа в 7:30 мск обнаружили средства противовоздушной обороны.
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