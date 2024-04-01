Российские коллекторы и МФО выходят на рынок Мексики 

Онлайн площадка для продажи и покупки долгов физлиц Debex (уже работает в Аргентине и Чили), коллекторское агентство «Право онлайн» и микрофинансовая организация (МФО) «Е-Капуста» вышли на рынок Мексики, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
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