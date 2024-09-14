Портфолио знаний: студенты СПБГЭУ обсудили перспективы своей будущей профессии с ведущими представителями PR-отрасли России

Творческие встречи прошли в рамках форума Baltic Weekend 2024 Студенты четвертого курса Санкт-Петербургского экономического университета гуманитарного факультета встретились с участниками крупнейшего международного форума по коммуникациям, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге Baltic Weekend 2024, чтобы обсудить перспективы будущей профессии, а также карьерные возможности для молодых специалистов.