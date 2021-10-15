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Президент Индонезии: Лабуан Баджо готов принимать туристов

Президент Индонезии: Лабуан Баджо готов принимать туристов

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство различных инфраструктурных объектов для поддержания туризма в Лабуан Баджо было завершено, и город готов принимать туристов, сообщает Kompas.

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