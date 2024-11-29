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Ивановские новости

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В ивановской мэрии сообщили обстановку на полигоне «Залесье»

В ивановской мэрии сообщили обстановку на полигоне «Залесье»

На территории самого же полигона «Залесье» устранены три из пяти локальных очагов тления мусора. Об этом представители МКУ «Дорожное городское хозяйство» доложили мэру областного центра Александру Шаботинскому в ходе посещения объекта 28 ноября.

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