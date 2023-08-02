Со 2 августа в Кемерове закрывается движение по двум перекресткам с улицей Сибиряков-Гвардейцев

На участке будут проводиться работы в рамках развития заискитимской части города.В Кемерове перекрывается автомобильное движение на двух перекрестках в связи с выполнением работ в рамках комплексного развития территории заискитимской части города.
На участке будут проводиться работы в рамках развития заискитимской части города.В Кемерове перекрывается автомобильное движение на двух перекрестках в связи с выполнением работ в рамках комплексного развития территории заискитимской части города.
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