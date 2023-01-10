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Турчак заявил о лишении партбилета депутата-единоросса Заксобрания Вологодской области Долженко, показавшего фото из ОАЭ

Турчак заявил о лишении партбилета депутата-единоросса Заксобрания Вологодской области Долженко, показавшего фото из ОАЭ

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, выложивший в соцсети Вконтакте свое фото с пробежки в Дубае в новогодние праздники, во вторник, 10 января, будет лишен партийного билета "Единой России".

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