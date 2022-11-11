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Бурмистров после 4:6 с «Торпедо»: «У нас почему-то руки трясутся. «Ак Барсу» нужно успокоиться и начать играть в хоккей»

Александр Бурмистров прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Торпедо» (4:6). – Мы плохо начали матч, так начинать нельзя, особенно против такой команды.

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