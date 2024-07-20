«Человек, которого я обожала все детство. Гениальный спортсмен и успешный тренер». Худайбердиева поздравила Жулина с днем рождения

Сегодня заслуженному тренеру России, чемпиону мира 1993 года в танцах на льду исполнился 61 год. «Сегодня свой 61-й день рождения празднует очень дорогой моему сердцу человек, которого я обожала все детство, которым восхищаюсь в рабочие будни сегодня и буду восторгаться еще долгие-долгие годы вперед! Александр Вячеславович Жулин – идеальный пример того, каким должен быть тренер: понимающим, но в нужное время строгим, очень заботливым, но не считающим спортсменов своей собственностью.