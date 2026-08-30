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Голодные медведи вышли к людям в Кузбассе из-за неурожая в тайге

Голодные медведи вышли к людям в Кузбассе из-за неурожая в тайге

Медведи начали массово выходить к населенным пунктам и дачным поселкам на юге Кузбасса. В Калтанском муниципальном округе из-за участившихся встреч с хищниками власти ввели режим повышенной готовности, сообщил в «Макс» глава муниципалитета Константин Коробкин.

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