Индийские инвесторы скупили на спаде акции на рекордные $1,53 млрд

Индийские инвесторы установили новый рекорд в покупках акций на спаде, пишет Bloomberg.Институциональные инвесторы Индии снова ухватились за распродажу на рынке в четверг — крупнейшую с августа — как за возможность задействовать свои денежные резервы.
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