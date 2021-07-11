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"Она была в Париже?" И это все, что теперь о ней известно?

"Она была в Париже?" И это все, что теперь о ней известно?

"Женщина, которой Высоцкий посвятил песню". Вот и все, что теперь о ней могут сказать в тех редких телепередачах, куда ее приглашают, "молодые дарования" - телеведущие, которые краем уха слышали кое-что о Высоцком, и вообще ничего о своей гостье.

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