"Она была в Париже?" И это все, что теперь о ней известно?

"Женщина, которой Высоцкий посвятил песню". Вот и все, что теперь о ней могут сказать в тех редких телепередачах, куда ее приглашают, "молодые дарования" - телеведущие, которые краем уха слышали кое-что о Высоцком, и вообще ничего о своей гостье.