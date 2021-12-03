Запретная археология. Артефакты, не вписавшиеся в историю человечества

Александр Горбунов

" В-третьих, материал из которого сделано оружие – легированная сталь, не имеющая вообще никаких примесей".??? - Легирование (в переводе с латинского ligare – «связывать») – это процесс введения в состав материала (металла, сплава, полупроводника) определенных примесей. Применяется легирование для изменения или улучшения физических и химических свойств металлов, сплавов.