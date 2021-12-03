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Тайная доктрина

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Запретная археология. Артефакты, не вписавшиеся в историю человечества

Запретная археология. Артефакты, не вписавшиеся в историю человечества

BIOсфератум   Запретная археология. Артефакты, не вписавшиеся в историю человечества Запретная археология – это многочисленные находки исследователей, которые не вписываются в историческую летопись.

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Комментарии
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Александр Горбунов
&quot; В-третьих, материал из которого сделано оружие – легированная сталь, не имеющая вообще никаких примесей&quot;.??? - Легирование (в переводе с латинского ligare – «связывать») – это процесс введения в состав материала (металла, сплава, полупроводника) определенных примесей. Применяется легирование для изменения или улучшения физических и химических свойств металлов, сплавов.
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