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Газета.ру

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Трамп: США очень скоро ударят по предполагаемому ядерному объекту Ирана

Трамп: США очень скоро ударят по предполагаемому ядерному объекту Ирана

США могут очень скоро нанести удар по якобы ядерному объекту Ирана под горой Пикакс Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга с журналистами в Белом доме, слова которого приводит РИА Новости.

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