РИА Новости/Александр Кряжев Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может заставить конгрессменов США задуматься о целесообразности военной и финансовой помощи Украине.
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