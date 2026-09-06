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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глебов о 2:1 со «Спартаком»: «Благодаря таким играм рождаются большие команды. «Динамо» физически готово, стараемся выполнять установки тренера, поэтому получается»

Полузащитник « Динамо » Данил Глебов высказался о победе над «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ .  На 72-й минуте был удален форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

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