Пришла пора сбивать американские спутники над Украиной – эксперт

Зачем такие крайности? зачем сбивать, это же затратно! Дайте Шурыгину сачок, пусть так ловит, там много хороших деталей! Хоть какая-то польза стране будет от него.

Из Шурыгина эксперт, как из говна пуля. Вот зачем сбивать спутники, если их российский Триада-2с глушит пачками? А этот горе-эксперт даже не слышал об этом... https://dzen.ru/a/ZOMMzKTHO3qCsR_j

Семенков Александр

Читаю коменты и гордость берет. Сколько же у нас готовых специалистоа, способных внести свой достойный вклад в планирование и ведение БД на Украине и не только!!! Всем в пору на должности в ГШ и МО РФ!!! Готовая замена их действующему составу. Даже не надо академиев кончать и опыта боевого набераться. Полный комплект!!! А сколько денег-то бюджетных на этом сэкономим. Вперед, орлы, на защиту родной страны!!! Вот только бы не обосрались.