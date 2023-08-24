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Пришла пора сбивать американские спутники над Украиной – эксперт

Пришла пора сбивать американские спутники над Украиной – эксперт

Политнавигатор Не использование в СВО фактора ядерного оружия является ошибкой России.

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Комментарии
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Nik Nik
Зачем такие крайности? зачем сбивать, это же затратно! Дайте Шурыгину сачок, пусть так ловит, там много хороших деталей! Хоть какая-то польза стране будет от него.
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13 час.
Кошмар
Из Шурыгина эксперт, как из говна пуля.  Вот зачем сбивать спутники, если их российский Триада-2с глушит пачками? А этот горе-эксперт даже не слышал об этом...   https://dzen.ru/a/ZOMMzKTHO3qCsR_j
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11 час.
Семенков Александр
Читаю коменты и гордость берет. Сколько же у нас готовых специалистоа, способных внести свой достойный вклад в планирование и ведение БД на Украине и не только!!! Всем в пору на должности в ГШ и МО РФ!!! Готовая замена их действующему составу. Даже не надо академиев кончать и опыта боевого набераться. Полный комплект!!! А сколько денег-то бюджетных на этом сэкономим. Вперед, орлы, на защиту родной страны!!! Вот только бы не обосрались.
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55 мин.

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