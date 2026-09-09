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Царьград

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Пьяный водитель «Калины» врезался в столб: опора рухнула на авто

Пьяный водитель «Калины» врезался в столб: опора рухнула на авто

В Целинном округе 8 сентября легковой автомобиль врезался в железобетонную опору, после чего конструкция обрушилась на машину.

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