Посол Герцог раскритиковал предложение Германии передать Газу под контроль ООН

Александр Лагуткин

Это дикое кровавое шоу 7.11. было специально организовано через своих людей в ХАМАС. Вопросы к лучшим в мире израильским спецслужбам "проглядевшим" это нападение и к почему-то порядком "опоздавшим" израильским военным, которые внесли свою лепту в увеличение количества убитых израильтян. Ужасная картинка, чтобы напугать кровью и трупами мировую общественность, была таким образом ей предъявлена. А дальше как бы в порыве "праведного гнева" Израиль принялся яростно уничтожать женщин, детей и стариков, попутно превращая их жилища в щебень. Сценарий один и тот же, что и при истреблении индейцев в Америке. И цель та же. Правда есть ещё одно немаловажное обстоятельство, способствовавшее тому, чтобы этот кровавый сатанинский шабаш начался.. Недавно под территорией Газы было обнаружено огромное месторождение газа, на которое "положили глаз" американские компании. А это многие миллиарды долларов. Именно поэтому сейчас уничтожается народ Палестины и освобождается территория для израильских поселений и американских компаний по добыче газа.