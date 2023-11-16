Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Хоружик
    Владимир был у нас поэтом.Владимир гением служил.Слагал он рифмы и при этом с капсклоком непрерывно жил.Медведев заявил, ...
  • Катерина
    Представила.😂)))Собака Майи Санду...
  • ЮРИЙ ЧИБРЯКОВ
    Крепостными бояре всегда гордилисьМедведев заявил, ...

Посол Герцог раскритиковал предложение Германии передать Газу под контроль ООН

Посол Герцог раскритиковал предложение Германии передать Газу под контроль ООН

Глава израильской дипломатической миссии в Вашингтоне Майкл Герцог подверг критике идею немецкой стороны о передаче Газы под контроль Организации Объединенных Наций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лагуткин
Это дикое кровавое шоу 7.11. было специально организовано через своих людей в ХАМАС. Вопросы к лучшим в мире израильским спецслужбам &quot;проглядевшим&quot; это нападение и к почему-то порядком &quot;опоздавшим&quot; израильским военным, которые внесли свою лепту в увеличение количества убитых израильтян. Ужасная картинка, чтобы напугать кровью и трупами мировую общественность, была таким образом ей предъявлена.  А дальше как бы  в порыве &quot;праведного гнева&quot; Израиль принялся яростно  уничтожать женщин, детей и стариков, попутно превращая их жилища в щебень. Сценарий один и тот же, что и при истреблении индейцев в Америке. И цель  та же.  Правда есть ещё одно немаловажное обстоятельство, способствовавшее тому, чтобы этот кровавый сатанинский шабаш начался.. Недавно под территорией Газы было обнаружено огромное месторождение газа, на которое &quot;положили глаз&quot; американские компании. А это многие миллиарды долларов. Именно поэтому сейчас уничтожается народ Палестины и освобождается территория для израильских поселений и американских компаний по добыче газа.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх