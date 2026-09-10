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Россия-Китай

В Москве с рекордным количеством участников открылся седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса

В Москве с рекордным количеством участников открылся седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса

10 сентября в Национальном центре «Россия» стартовал седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса, организованный Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Китайского комитета содействия развитию международной торговли, Минпромторга, Минэкономразвития, Правительства Москвы, Агентства стратегических инициатив и объединения «Опора России».

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