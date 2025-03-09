Будущий канцлер ФРГ Мерц отверг идею получения страной ядерного оружия

Германия не будет обладать ядерным оружием. Об этом 9 марта заявил лидер одержавшего верх на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
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