Российские рестораторы планируют выход на китайский рынок с сетью заведений русской кухни

Российские рестораторы намерены выйти на китайский рынок с сетью заведений русской кухни. В числе первых проектов — гастротеатр в «Русском доме», который планируется открыть в 2027 году в Сиане, одном из крупнейших туристических и исторических центров Китая, расположенном в провинции Шэньси.