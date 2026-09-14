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Российские рестораторы планируют выход на китайский рынок с сетью заведений русской кухни

Российские рестораторы намерены выйти на китайский рынок с сетью заведений русской кухни. В числе первых проектов — гастротеатр в «Русском доме», который планируется открыть в 2027 году в Сиане, одном из крупнейших туристических и исторических центров Китая, расположенном в провинции Шэньси.

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