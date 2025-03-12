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Момент удара ракеты ВС России по судну в Одессе попал на видео

Момент удара ракеты ВС России по судну в Одессе попал на видео

Видео с моментом попадания ракеты ВС России по судну в орту Одессы сняли на видео.В Сети появилось видео момента удара ВС России по судну в порту Одессы.

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