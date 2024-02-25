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Шри-Ланка проведет расследование из-за слов об отказе продлевать визы россиянам

Шри-Ланка проведет расследование из-за слов об отказе продлевать визы россиянам

Департамент иммиграции Шри-Ланки решил прекратить бесплатно продлевать визы россиянам. Это произошло после инцидента с "белой" вечеринкой в "русском кафе на юге страны", которая вызвала серьезные споры из-за своего дискриминационного характера.

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