Последний день выборов в Госдуму подошел к концу в Воронежской области

В воскресенье, 20 сентября, в Воронежской области завершились выборы депутатов Госдумы IX созыва. Корреспондент «Воронежских новостей» провел заключительный день голосования на избирательных участках столицы Черноземья, чтобы увидеть, как проходит финальный этап кампании, и оценить уровень активности горожан.