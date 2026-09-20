Последний день выборов в Госдуму подошел к концу в Воронежской области

В воскресенье, 20 сентября, в Воронежской области завершились выборы депутатов Госдумы IX созыва. Корреспондент «Воронежских новостей» провел заключительный день голосования на избирательных участках столицы Черноземья, чтобы увидеть, как проходит финальный этап кампании, и оценить уровень активности горожан.
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