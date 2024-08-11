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Nature: найдены 250 новых генов, связанных с раком кишечника

Nature: найдены 250 новых генов, связанных с раком кишечника

Ученые обнаружили 250 новых генов, участвующих в возникновении рака кишечника. Некоторые из них вовлечены в развитие опухолей у молодых пациентов, другие оказались связаны с жизнедеятельностью микробов, живущих в кишечнике.

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