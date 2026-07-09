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Спорт Уик-Энд

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Opta рассказал об уникальности Холанда на нынешнем ЧМ

Opta рассказал об уникальности Холанда на нынешнем ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд - единственный игрок, который на чемпионате мира 2026 года:- забивал левой ногой;- забивал правой ногой;- забивал головой;- забивал из пределов штрафной площади;- забивал из-за пределов штрафной площади, утверждают специалисты по статистике из Opta.

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