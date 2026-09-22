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Царьград

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"Жест отчаяния": экс-аналитик ЦРУ объяснил попытки Киева сорвать выборы в России

"Жест отчаяния": экс-аналитик ЦРУ объяснил попытки Киева сорвать выборы в России

Атаки киевского режима в дни парламентских выборов в России говорят о критическом положении ВСУ.Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал попытки Украины повлиять на парламентские выборы в России «жестом отчаяния».

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