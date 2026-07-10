Великая Отечественная война: Ленинградская оборонительная операция

Оборона города Ленинграда стала одним из самых знаменитых эпизодов Великой Отечественной войны. Для миллионов советских граждан она превратилась в символ несгибаемого мужества людей, готовых сражаться даже в самых безнадёжных обстоятельствах.
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