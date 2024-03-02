История и археология: Кто на самом деле поджег Рейхстаг и почему это называли «подарком» Гитлеру

Пожар в Рейхстаге, произошедший в 1933 году, до сих пор остается темой споров среди историков. Несмотря на то что в организации поджога был обвинен голландский коммунист Маринус ван дер Люббе, некоторые считают, что он всего лишь стал «козлом отпущения», а причастны к этому событию были сами нацисты.