Месси раскрыл подробности ссоры с Робертом Левандовски

Нападающий и капитан клуба «Интер Майами» Лионель Месси в интервью Disney Star+ раскрыл подробности его нашумевшего скандала с польским футболистом, нападающим испанского клуба «Барселона» Робертом Левандовски.
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