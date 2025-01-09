В мэрии Барнаула рассказали, когда закончатся работы по установке нового водовода

Работы в металле планируют закончить до 17:00, после чего специалисты приступят к заполнению системы водоснабжения На выездном совещании по переврезке нового водовода в Барнауле стало известно, когда закончатся работы по металлу и начнется подача водоснабжения.
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