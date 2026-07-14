Смерть сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стала серьезным ударом по усилиям Израиля убедить США продолжить военную кампанию против Ирана и достичь других целей в Вашингтоне.
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