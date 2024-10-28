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Кубань разместилась на 46 месте в РФ по научно-технологическому прогрессу

Кубань разместилась на 46 месте в РФ по научно-технологическому прогрессу

Рейтинг регионов страны по развитию науки и технологий за прошлый год составили, основываясь на данные Росстата и Роспатента.

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