Неужели и в России нужно вмешательство Маска?

Как сообщается, правительство Великобритании допускает проведение национального расследования массовых случаев сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек.
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