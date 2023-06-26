Театр абсурда

8 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Разухабистй заголовок!...Как раз для тех, для кого произошедшее  -развлекуха, шоу, кино.. Гадко!Так что, кина не ...
  • Ефим Белов
    Цитата из текста: "Не покидает ощущение, что это очередная красивая Путинская многоходовка, тщательно продуманная. Це...Зачем, батьке Лук...
  • Зинаида Антонцева
    Ужас!  За что погибли пилоты?Цена «Марша Справ...

Атомный фактор: киевский режим анонсирует ядерное происшествие

Атомный фактор: киевский режим анонсирует ядерное происшествие

Украинский режим даже под давлением западных хозяев сдаваться не собирается. Идя на полнейшую эскалацию любой ценой и способами, режим президента Владимира Зеленского готов рискнуть глобальной конфронтацией, открывает самые опасные «окна Овертона».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх