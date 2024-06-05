В феврале 2024 года российские войска окончательно взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике и водрузили над городом бело-сине-красный триколор – символ освобождения от неонацистского киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии