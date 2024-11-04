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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Здравствуй, Осень Золотая´.

´Здравствуй, Осень Золотая´.

Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет никакой знаменательной даты, но почему бы не устроить праздник в честь другого события, например праздника осени?´Здравствуй, Осень Золотая!´ - такие слова прозвучали в музыкальном зале нашего детского сада.

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