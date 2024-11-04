Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет никакой знаменательной даты, но почему бы не устроить праздник в честь другого события, например праздника осени?´Здравствуй, Осень Золотая!´ - такие слова прозвучали в музыкальном зале нашего детского сада.