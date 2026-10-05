Страна и люди
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Страна и люди

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«Синьхуа»: Число сельских банков в Китае за год сократилось на 670

«Синьхуа»: Число сельских банков в Китае за год сократилось на 670

По данным Госуправления финрегулирования КНР, которые приводит агентство «Синьхуа», за минувший год количество сельских кредитных учреждений малого и среднего масштаба в стране уменьшилось на 670 единиц, что эквивалентно 18,6% от их общего числа.

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