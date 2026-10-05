«Синьхуа»: Число сельских банков в Китае за год сократилось на 670

По данным Госуправления финрегулирования КНР, которые приводит агентство «Синьхуа», за минувший год количество сельских кредитных учреждений малого и среднего масштаба в стране уменьшилось на 670 единиц, что эквивалентно 18,6% от их общего числа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Франции грабит...
- Что изменится для...
- "Хабиб знает, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым