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Жоау Канселу: «Ман Сити» – лучшая команда мира. Но если «Барса» зовет, ты должен перейти»

Жоау Канселу: «Ман Сити» – лучшая команда мира. Но если «Барса» зовет, ты должен перейти»

Летом защитник перешел в каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити». Сообщалось, что его выкуп станет обязательным, если «Барселона» попадет в следующую Лигу чемпионов.

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