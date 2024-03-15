Собянин: В этом году в Москве обновят 14 культурных центров

В Москве работает около 250 культурных центров. В рамках нацпроекта «Культура» город проводит масштабную реконструкцию, чтобы превратить их в современные пространства для занятий творчеством, спортом, работы и отдыха.
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