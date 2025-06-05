Россиянам рассказали о способах заработка на дачном участке

Многие граждане даже не подозревают, какие возможности для заработка предоставляет их дачный участок, при этом существуют абсолютно законные способы получать доход от земли, не нарушая действующего законодательства, сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.