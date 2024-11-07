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В Госдуме анонсировали перевод выплат за творчество иноагентов на спецсчета

В Госдуме анонсировали перевод выплат за творчество иноагентов на спецсчета

Володин: для иноагентов введут особый порядок получения авторских выплатВолодин: для иноагентов введут особый порядок получения авторских выплатГосдума России прорабатывает законопроект об особом порядке выплат средств иноагентам, осуществляющим интеллектуальную деятельность.

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