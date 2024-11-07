В Госдуме анонсировали перевод выплат за творчество иноагентов на спецсчета

Володин: для иноагентов введут особый порядок получения авторских выплатВолодин: для иноагентов введут особый порядок получения авторских выплатГосдума России прорабатывает законопроект об особом порядке выплат средств иноагентам, осуществляющим интеллектуальную деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии