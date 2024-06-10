Каждая кошка в своем роде синоптик, способный предсказывать погоду. Топ-6 способов определить погоду по кошке: проверьте своего питомца Люди с незапамятных времен заводили домашних питомцев с практическими целями – собаки охраняли дом, а кошки ловили грызунов.