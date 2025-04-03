Зима вернется в центр России

В выходные в Москве похолодает до 0 градусовФото: Лена ПлавскаяХолодные воздушные массы из акватории Ледовитого океана вернут зиму в центральную часть России, в столичном регионе в ближайшие выходные столбики термометров покажут 0 градусов.