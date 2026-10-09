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«Никто не хотел класть трубку»: Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

«Никто не хотел класть трубку»: Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в полуторачасовом разговоре ситуацию на Украине, позицию России по спецоперации, обстановку вокруг Ирана и возможность личной встречи на саммите АТЭС.

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